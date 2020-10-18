В Таганроге за два года на ремонт коллектора потратили почти 300 миллионов рублей

Глава региона обсуждал этот вопрос с местными властями. Фото: правительство РО

В Таганроге вот уже два года городские власти не могут завершить ремонт коллектора, который обеспечивает водой весь город. За все это время было восстановлено 12 участков протяженность 3 километра. По данным регионального правительства, в этом году на ремонт выделят еще 29 миллионов рублей.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Василий Голубев. Средства пойдут на возмещение трат по восстановлению канализационного объекта. Всего с 2018 года потратили уже 282 миллионов рублей.

Напомним, проблемный для таганрожцев вопрос ремонта сетей был поднят во время одной из рабочих поездок главы региона в город. В итоге принято решение о поэтапном восстановлении инженерной инфраструктуры Таганрога.

Ранее из-за поломки коллектора жители города оставались без воды. Самое долгое отключение протянулось 4 дня. Людям подвозили воду на автоцестернах.