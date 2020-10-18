83-летняя бабушка принесла внуку наркотики в колонию Батайска

Родные как могут поддерживают заключенных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области пенсионерка решилась на преступление для того, чтобы помочь своему внуку, который находится в данный момент в одной из исправительных колоний города Батайска. Пожилая женщина принесла кровинушке передачку - продукты и табак. Однако, как рассказали в пресс-службе ГУФСИН по региону, в ходе досмотра продуктовой передачи сотрудники исправительного учреждения обнаружили спрятанные в сигаретах 13 капсул желто-зеленного цвета, с кристаллическим веществом массой около 12 грамм, предположительно наркотического содержания («соль»).

- По данному факту проводится проверка, - добавили в ведомстве. - Изъятое вещество и 83-летняя задержанная гражданка уже переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Не исключено, что теперь и на саму пенсионерку могут завести уголовное дело. Правда, в силу возраста вряд ли ее отправят на нары.