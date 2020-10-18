Пенсионеров положили на пол: люди пожаловались на нечеловеческие условия в донской больнице

Якобы так поступили из-за нехватки мест в больнице. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жители Белой Калитвы пожаловались на нечеловеческие условия пребывания в местной больнице. Они сообщили, что пенсионеров с подтвержденным диагнозом по коронавирусу разместили прямо на холодном полу из-за нехватки мест.

Кроме того, по словам тех, кто был в медучреждении, добиться должного лечения от врачей не так просто. Якобы 25-летней девушке, зараженной инфекцией, отказывали в аппарате ИВЛ, поскольку приборов не всех не хватает. За больную вступилась медсестра. Она встала на колени перед врачами, чтобы уговорить их подключить девушку к прибору вентиляции легких.

Слова очевидцев вызывают настоящий ужас. Неужели в региональных больницах настолько плохо?

ОФИЦИАЛЬНО

Вскоре удалось получить официальный комментарий по этому поводу. По словам главы пресс-службы правительства Ростовской области, эти новости не имеют ничего общего с реальностью.

При этом в белокалитвинской ЦРБ, где якобы пенсионеров размещают прямо на полу, развернуто 60 коек для лечения пациентов с пневмонией и ОРВИ.

- Одна женщина оступилась и упала. Ее сфотографировала соседка по палате. В настоящее время состояние ее стабильное, находится в палате интенсивной терапии на кислородной поддержке. Девушка, которой якобы отказывали в ИВЛ, находится также на кислородной поддержке. Со слов пациентки проблем при переводе в палату интенсивной терапии не было, - отметил Сергей Тюрин.