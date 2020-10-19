Пожар в Азовском районе унес жизнь дончанина

Мужчина погиб в частном доме в Ростовской области. Фото: ГУ МЧС по РО

В Ростовской области в пожаре в частном доме погиб мужчина.

Инцидент произошел в воскресенье, 18 октября, около двух часов дня в хуторе Донской Азовского района. На улице Бакланова вспыхнул один из частных домов, а вместе с ним и хозяйственная постройка во дворе. Завидев огонь и дым, соседи незамедлительно вызвали к месту происшествия пожарных.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено 90 квадратных метров. Локализовать возгорание удалось к 14:40, а полностью пламя было потушено в 15:00. Когда пожарные попали в дом, то обнаружили там тело мужчины. Причина возгорания так и остается неизвестной, ее после проведения тщательных проверок предстоит выяснить специалистам.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 12 человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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