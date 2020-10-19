В Западном микрорайоне Ростова до конца года ограничат движение

Запрет связан с прокладкой подземных коммуникаций. Фото: Андрей КАРА

В Ростове-на-Дону на участке в Западном микрорайоне ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в департаменте автодорог и организации дорожного движения.

С 10 ноября проезд запретят по улице Мадояна от площади Дорожных строителей до улицы Доватора. Связана такая мера с прокладкой подземных коммуникаций. Ограничения будут действовать до 31 декабря.

Кроме того, с 1 ноября по 31 декабря снова будут перекрывать мост на улице Малиновского. Проезд будет недоступен по четным дням с 23:00 по 5:00. Связано это с дорожными работами на путепроводе.