На донской трассе произошло массовое ДТП с тремя машинами

Последствия ДТП. Фото: донское ГИБДД

На трассе в Ростовской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. Машины столкнулись вчера вечером в дневном время. Из-за аварии образовалась огромная пробка. По данным регионального ГИБДД, все случилось примерно в 14:30.

63-летний водитель на своем "ВАЗ" двигался по трассе "Ростов - Волгодонск". На улице шел небольшой дождь, дорога была мокрая. В какой-то момент он потерял управление, машину начало заносить. Он не смог удержать руль и вылетел на полосу встречного движения, где сплошным потоком двигался другой транспорт.

В результате сначала произошло столкновение с "БМВ", за рулем которого был 35-летний водитель, а затем лоб в лоб - с "Хендай" под управлением 55-летнего жителя Дона. Первой иномарке повезло больше, ведь удар пришелся по касательной. Второй автомобиль остановил "ВАЗ", обе машины развернуло по середине трассы.

На место скоро приехали врачи скорой помощи. Помощь потребовалась водителю отечественного авто. 63-летнего мужчину забрали на скорой в больницу. У него диагностировали травмы различной степени тяжести. Сотрудники ГИБДД начали проверку.

Фото: донское ГИБДД

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