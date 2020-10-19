Ростовские чаты «взорвала» информация: раздают маски с наркотиками, а потом обворовывают

В сети "гуляет" информация о волонтерах, которые раздают маски, а потом грабят Фото: Дмитрий БУЛАТОВ

Начало рабочей недели ознаменовалось тем, что ростовские чаты в мессенджерах пестрели сообщениями о новой схеме мошенничества. Люди предупреждали друг друга о том, что неизвестные, якобы ходят по квартирам под видом волонтеров.

Они раздают хозяевам маски, пропитанные наркотиками. При этом просят примерить, объясняя тем, что, если маска подойдет, то выдадут еще пять штук. А маска, якобы, пропитана наркотиками. После того, как человек ее надевает, он теряет сознание. А «волонтеры», тем временем, выносят все ценное из квартиры.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области прокомментировали эту информацию.

- В ряде регионов через мессенджеры распространяется такая информация. Но данное сообщение имеет все признаки фейка. Нет ссылки на источник информации, конкретного указания населенного пункта, где все это происходило. В сообщении присутствует просьба о распространении, так как основная цель таких сообщений, - посеять панику, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.