+33 тысячи к «зелёному поясу» Дона

Фото: ГК «Чистый город»

Регоператоры ГК «Чистый город» и ООО «ЭкоЦентр» внесли свой вклад в озеленение городов Ростовской области в рамках осеннего Дня древонасаждения.

В этом году, в условиях эпидемиологических ограничений, озеленение проводилось силами сотрудников ЖКХ, управляющих и подрядных организаций, волонтёров. В общей сложности в регионе высадили почти 33 тысячи деревьев и кустарников.

Одним из центральных мест озеленения в донской столице стал молодой парк «Левобережный». Новое излюбленное место отдыха ростовчан пополнили десятки новых деревьев и кустарников. Группа компаний «Чистый город» также передала ландшафтным дизайнерам парка несколько саженцев хвойных деревьев для высадки, чтобы они радовали своей красотой жителей и гостей донской столицы.

Лесопарк Волгодонска тоже пополнился новыми деревьями. Пятничное утро сотрудников «ЭкоЦентра» началось с высадки 20 остролистных клёнов.

Как отмечает регоператор, зелёные уголки в городской среде поддерживают здоровья горожан и помогают почувствовать единение с природой.

- Мы рады принимать участие в таких масштабных мероприятиях по улучшению экологического состояние родного края, - отмечает генеральный директор ГК «Чистый город» Элла Кузьмина.

Напомним, в прошлом году в рамках осеннего Дня древонасаждения в Ростове-на-Дону было высажено более 7000 зелёных насаждений, в Волгодонске - свыше 800.