"Не брат он нам уже!": Игрок ФК "Ростов" Данил Глебов покрасит бороду в желто-синий цвет

20-летний футболист Данил Глебов. Фото: ФК "Ростов"

Игрок футбольного клуба "Ростов" Данил Глебов отметился в последнем мачте против грозненского "Ахмата". В первом тайме он отдал голевой пас, после которого Кенто Хашимото открыт счет, а во втором сам отправил мяч в ворота соперника.

Интересно, что еще несколько месяцев назад, он дал обещание покрасить бороду в цвета клуба, если получится забить гол. Болельщики в социальных сетях напомнили Глебову про это и поинтересовались, сдержит ли футболист слово.

- А кто-то обещал покрасить бороду! - написал фанат клуба.

- Предлагаю, чтобы Данил покрасил волосы на голове в синий, а бороду в желтый!, - написал в комментариях другой болельщик болельщик.

Не остался в стороне и бывший игрок "Ростова" Бахтиор Зайнутдинов. В инстаграм-аккаунте Глебова, под публикацией главных момент мачта против "Ахмата", он спросил: "Бороду красим?".

- Сделаем, брат! - ответил коллеге Глебов.

Тут в разговор вмешался главный тренер Валерий Карпин, который, как всем известно, очень активен в социальных сетях.

- Не брат он нам уже!!! - с веселыми смайликами написал Карпин.

Напомним, Глебов забил гол в ворота "Ахмата" в добавленное время второго тайма. Команда обыграла гостей со счетов 3:0.

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