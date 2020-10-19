Сделать парк на Центральном рынке предложил ростовчанин

Собор Рождества Пресвятой Богородицы. Фото: Ростовская-на-Дону епархия.

Ростовчанин предложил создать на территории центрального рынка новый парк. По словам автора инициативы Романа Агафонова, это улучшит экологическую ситуацию в городе. Дело в том, что в центре донской столицы не хватает деревьев, которые бы отчищали воздух в загруженном мегаполисе.

Горожанин считает, что парк необходимо развернуть между улицам Станиславского и Тургеневской. Агафонов обратил внимание на культурно-эстетическую сторону инициативы. По его мнению, парк своим появлением дополнит недавно отреставрированный собор.

- Будет высвобождено дополнительное пространство для связи набережной и парка Горького. Вместе с тем, уже существующие в городе торговые площади смогут аккумулировать в себе предпринимателей на данной территории, - заметил ростовчанин.

Так или иначе, но на площади напротив Собора Рождества Пресвятой Богородицы уже прошло масштабное благоустройство. В прошлом году там появились лавочки с навесом от солнца, а также различные архитектурные формы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Выбрала Басту потому, что брат был его фанатом": 18-летняя ростовчанка поразила судей на шоу "Голос"

Александру Болдареву позвали к себе в команду сразу три члены жюри (подробнее)

«Живу на две тысячи рублей в месяц»: 74-летняя ростовчанка объездила всю Европу и Азию, экономя на еде и воде

Но для того, чтобы превратить свою жизнь в сплошные путешествия, женщина соблюдает строгую экономию (подробнее)