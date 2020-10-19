Ростовчанка Мария Лиман порадовала подписчиков обнаженным фото. Фото; аккаунт Марии Лиман в Инстаграм

Звезда Playboy Мария Лиман порадовала мужскую половину своих подписчиков очередной "обнаженкой".

Девушка опубликовала в своем профиле Инстаграм пикантное фото, на котором она была запечатлена полностью обнаженной. На Марии не было ничего, кроме кружевного мини-фартучка, который она тоже вот-вот собиралась сбросить. Красотка устроилась на деревянной поверхности, символизирующей разделочную доску. Кругом все было засыпано мукой, да и само тело девушки было в ней.

- Я горячии пирожок. От бабушки ушла. От дедушки сбежала, - написала под снимком Мария Лиман.

Подписчики звезды из журналов для взрослых не смогли остаться равнодушными к такому откровенному фото. Комментарии полились рекой.

"Я б сказал, целый пирог!", "Пирожочек, булочка? Нет, это аппетитная слойка", "Ты такая, шикарная, малышка", "Ммм, такие булочки я бы испек", "Шикарные булочки!", - высказались подписчики Марии.

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