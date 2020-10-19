Виктория Лопырева устроила зажигательные танцы на пляже

Виктория Лопырева "зажгла" на турецком пляже. Фото: аккаунт Виктории Лопыревой в Инстаграм

Ростовская модель Виктория Лопырева решила "зажечь" на пляже Турции.

Красавица-блондинка выложила в своем аккаунте Инстаграм новое видео, на котором была запечатлена она в черном топе, коротеньких джинсовых шортах и по-пиратски завязанной косынке на голове. Виктория, эффектно вращая бедрами, вошла на песочный пляж. Такой "летящей" походкой она прошла пару метров, а затем опустилась на колени и собиралась, похоже, яростно ударить по песку, но с эмоциями переборщила и стала хохотать, но свой соло-отрывок она закончила.

Девушка призвала свою публику пользоваться свободой и наслаждаться ей. Подписчики оценили выложенный моделью ролик.

"Фигура - просто восторг!", "Тигрица", "Смотрю и улыбаюсь! Ты прям несёшь радость", "Прям кайфуешь от жизни", "Звезда на этом пляже точно Вика!!!", - высказали свое мнение поклонники Виктории.

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АЛЛО!

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