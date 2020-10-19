Власти запланировали строительство лодочной станции на левом берегу

В Ростове появится лодочная станция Фото: "КП" Архив

В донской столице может появиться лодочная станция. Об этом говорится в документах на сайте администрации.

Располагаться она будет на левом берегу Дона и простираться на 722 квадратных метра. Согласно документам, станцию построят на участке № 35 по улице Левобережной. Разрешение на строительство будет действовать до июля 2021 года. На станции будет храниться инвентарь для занятий различными водными видами спорта.

Станцию должен будет возвести индивидуальный предприниматель, который до этого момента уже выступал в качестве подрядчика в нескольких госконтрактах.

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