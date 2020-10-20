В Таганроге сбили 23-летнего парня: молодой человек в больнице

На улице было темно, когда случилось ДТП. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне в Таганроге произошло ДТП, в результате которого молодой парень оказался в больнице. Все случилось накануне, 19 октября, поздним вечером примерно в 21:50. По данным регионального ГИБДД, пешеход переходил дорогу по всем правилам.

49-летний мужчина за рулем "Фиат" двигался по Артиллерийскому переулку. Проезжая дом номер 111, он не заметил, как на дорогу вышел пешеход. 23-летний парень пересекал улицу по "зебре". Мужчина за рулем иномарки не успел среагировать и вовремя остановиться.

Произошло столкновение: машина на скорости сбила парня, от чего тот отлетел на несколько метров и упал на асфальт. Водитель выбежал из машины и вызвал на место скорую помощь. Приехавшие врачи забрали парня в больницу. У него диагностировали травмы различной степени тяжести.

Сейчас в деле разбираются сотрудники ГИБДД. Важно отметить, что на пешеходе не было светоотражающих элементов. При плохом освещении, водитель может не увидеть человека на дороге.

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