У ростовских студентов на улице отобрали пальто и Iphone

В Ростове полиция разыскивает подозреваемого в грабеже Фото: Мария ЛЕНЦ

В донской столице друзья-студенты стали жертвами уличного ограбления. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды-Ростов» источник в правоохранительных органах региона, товарищи гуляли по улице Ленина. К ним подбежал незнакомец и просто выхватил из рук одного «Айфон», а у другого отобрал пальто коричневого цвета.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемого разыскивает полиция, - прокомментировал источник издания.

Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала, что в донской столице перед судом предстал мужчина, который выхватил из рук прохожей сумку с деньгами.