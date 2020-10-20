В Ростовской области закрыли две школы

Учеников двух донских школ отправили на каникулы раньше времени Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В донской столице неутешительная ситуация с коронавирусом. Ежедневно число заболевших только растет. К тому же, на пороге – сезон ОРВИ и простуд.

Так, с ОРВИ уже столкнулись в двух районах донского региона. - Из-за инфекции полностью закрыты две школы Неклиновского и Милютинского районов, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Ростовской области.

В донской столице все школы работают в штатном режиме. Отметим, сейчас в регионе идет прививочная компания. Дончане могут сделать прививку против гриппа и обезопасить себя от этого заболевания. По последним данным, в целом по области против гриппа привито 898 736 человек. Это составляет около 21,4 процента от численности всего населения региона.