На Дону вторые сутки разыскивают 39-летнего мужчину

Фото: "ЛизаАлерт"

В Ростовской области разыскивают 39-летнего Павла Антонова, который пропал еще два дня назад. Сначала его пытались отыскать родственники самостоятельно. Они обзвонили всех знакомых и друзей мужчины, но безрезультатно. В отчаянии они обратились в полицию и к волонтерам. Вскоре информацию разместили на странице поискового отряда "ЛизаАлерт".

Известно, что мужчина покинул свой дом 18 октября в городе Ртищево, что в Саратовской области. Есть данные, свидетельствующие, что Павел может находиться на территории донского региона. Однако вторые сутки от него не поступает никаких вестей.

Особые приметы: высокий рост - 180 сантиметров, плотного телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. В момент исчезновения был одет в голубую футболку, синие шорты с черными носками и темные шлепки.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просьба обратиться по телефону 8 800 700 54 52 или 112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Чувствую себя девочкой»: дончанка Нина Соловьева встретила судьбу в доме престарелых

Вместе с супругом Анатолием они прожили 25 лет (подробнее)