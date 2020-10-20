В Ростовской области превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ

Число заболевших за неделю выросло. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Ростовской области выросло число пациентов с острой респираторной вирусной инфекцией — ОРВИ. Данные о заболеваемости опубликовал донской Роспотребнадзор.

С 12 по 18 октября инфекцию диагностировали у 19,4 тысячи человек. Это на 12,8 процента выше эпидемического порога. Неделей ранее заболеваемость была ниже на 13,2 процента.

К слову, больше трети случаев выявили в Ростове-на-Дону.

— В городе зарегистрировано более 5,4 тысячи случаев, что на 16,9 процента выше эпидемического порога, — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Напомним, из-за ОРВИ закрыли школу в Дубовском районе. 39 процентов человек не посещали учреждение по болезни. Сейчас все дети там учатся дистанционно. Кроме того, эпидемиологи говорят, что еще не поздно сделать прививку от гриппа. Пятая часть жителей Дона уже приняла участие в вакцинации.