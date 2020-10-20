В донской школе работал учитель без образования

Лже-педагога уволили из школы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одной из школ Ростовской области работал преподаватель, у которого не было необходимого для этого образования. Однако это не помешало ему проводить занятия с детьми. По информации региональной прокуратуры, об этом в надзорное ведомство сообщил местный житель, после чего и началась проверка.

Правоохранители выяснили, что в школу Кагальницкого района решил устроиться работник местной администрации. Помимо основной деятельности, он хотел трудиться педагогом дополнительного образования. Директор учебного заведения провел с ним собеседование и заключил договор. Однако проверять наличие необходимой квалификации руководитель школы не стал.

Выяснив это, сотрудник прокуратуры составили протокол и возбудили дело об административном правонарушении.

- Виновное лицо привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, - добавили в ведомстве.

Отметим, что трудовой договор с лже-педагогом расторгли. А сам он был уволен из учебного заведения.

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