Часть Северного в Ростове на день останется без воды

Причина — работы на водопроводе. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростове-на-Дону часть Северного микрорайона на день останется без холодной воды. Отключения пройдут 21 октября и продлятся с 8:00 до 19:00.

Холодное водоснабжение прекратят в следующих границах: улица Добровольского – проспект Космонавтов – проспект Комарова – улица Королева. Кроме того, холодную воду отключат в торговом комплексе «Окей».

— Причина — переврезка водопроводной линии по улице Комарова, 28, — говорится в сообщении.

В тот же день десятки домов в Ростове останутся без электричества. С 9:00 до 17:00 свет отключат по следующим адресам: просп. Космонавтов 17, 17/2; ул. Волкова 7/4, 7/5, 9/2. С 8:00 до 17:00 электричества не будет в домах, расположенных по адресам: ул. 2-я Киргизская 46-58, 67-91; ул. Казахская 58-74; пер. Обский 2-38, 3-17; пер. Уральский 1-31, 2-36; пер. Ухтомский 1-35, 2-38.