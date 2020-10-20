В Ростове водитель сбил девушку и скрылся с места ДТП

Пешехода доставили в больницу. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону водитель сбил девушку на пешеходном переходе. ДТП произошло на улице Нансена 19 октября около 18:30.

По предварительным данным, водитель неустановленного автомобиля двигался в сторону Ворошиловского проспекта. На «зебре» машина наехал на 28-летнюю девушку. Однако это не остановило водителя — он скрылся с места аварии.

— В результате ДТП девушка получила травмы и была доставлена в больницу, — прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

По факту происшествия проводится проверка.

Всего 19 октября в Ростовской области произошло семь ДТП с участием пешеходов. В результате происшествий семь человек получили травмы различной степени тяжести.