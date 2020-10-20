После секса с восьмиклассницей на жителя Ростовской области завели дело

За любовь к школьнице мужчина серьезно поплатился Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

В Ростовской области следователи выясняют детали сексуального преступления, совершенного в отношении несовершеннолетней школьницы. По версии следствия, учащая восьмого класса «закрутила» роман с 27-летнем мужчиной.

Девочка каталась с ним на машине по поселку в Аксайском районе. И, не исключено, что кокетничала. В любом случае, мужчина решил, что между ним и школьницей вспыхнула искра. И около дома ее соблазнил. Надо отметить, что сама школьница была не против близости. Но вот ее мать посчитала, что ребенок слишком рано начинает взрослую жизнь. Женщина каким-то образом узнала, что ее дочь – теперь тоже женщина, и написала заявление в правоохранительные органы региона.

В итоге следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Если суд признает вину мужчины, ему грозит до четырех лет тюрьмы.