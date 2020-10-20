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Общество

Пострадавшие от самовольного строительства ростовчане получили возможность восстановить свои права

Теперь жители 85 домов, которые считались самозастроями, могут законно законно эксплуатировать земельные участки под ними
РЕПИНА Елена
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20 октября в Ростове прошло заседание городской Думы. На нем депутаты внесли изменения в правила землепользования, которые позволят жителям 85 домов, ранее считавшихся самозастроями, законно эксплуатировать земельные участки под ними. Об этом в своем аккаунте в «Инстаграм» сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

- Речь идет об объектах, эксплуатацию которых эксперты признали безопасной для жизни и здоровья граждан, - заявил Алексей Валентинович. - На этом основании суд решил их не сносить. На данный момент в Едином реестре объектов самовольного строительства на территории города числится 167 домов. Считаю, что принятые городской Думой поправки позволят существенно продвинуться в решении проблемы самозастроя. Сегодня нами с региональным Правительством ведется совместная работа по выработке мер защиты прав граждан, пострадавших от самовольного строительства. И мы не намерены останавливаться.

Ранее "Комсомольская правда-Ростов" сообщала, что В Ростове-на-Дону может появиться ледовый каток под открытым небом. Он будет бесплатный для некоторых категорий граждан.