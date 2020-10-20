Похолодание до минус пяти градусов обещают синоптики в Ростовской области

Какая погода ждет жителей Ростовской области 21 октября 2020 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уже завтра, 21 октября, в Ростовской области значительно похолодает. В некоторые регионы настигнут первые заморозки. В целом по области ожидается сильный ветер, к счастью, без осадков. Неутешительный прогноз сообщили в донском МЧС.

По информации ведомства, в среду жителей региона застанет туман. В темное время суток подует северо-западный ветер со скоростью от 5 до 10 метро в секунду, а днем порывы могут усилиться до 14 метров в секунду. Кроме того, значительно упадет температура воздуха. Ночью столбики термометров покажут от 0 до 5 градусов тепла, однако, при прояснениях может похолодать до 5 градусов мороза.

Днем немного распогодиться, солнце прогреет воздух до 14 градусов. Существенных осадков не ожидается.

В Ростове-на-Дону ситуация немного лучше. Завтра, 21 октября, будет ясное небо. Ветер в пределах нормы - от 3 до 7 метров в секунду. Температура воздуха - от 5 до 12 градусов тепла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Часть Северного в Ростове на день останется без воды

Причина — работы на водопроводе (подробнее)