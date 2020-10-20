В ростовском аэропорту поймали мужчину с большим количеством валюты

В ростовском аэропорту пассажир хотел вылететь в Стамбул со 135 тысячами евро на руках Фото: Южное таможенное управление

В ростовском аэропорту "Платов" остановили мужчину с очень крупной суммой при себе.

Правоохранители попросили остановиться для досмотра пассажира, который уже направлялся к самолету, летящему в Стамбул. При себе у него оказалась весьма крупная сумма - 135 тысяч евро. Но с собой можно провезти лишь 10 тысяч долларов. Банкноты, которые шли выше нормы задекларированы не были, что влечет за собой не только административную, но и даже уголовную ответственность.

- В отношении пассажира завели уголовное дело за контрабанду денег. С начала года выявили 39 подобных случаев, - сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

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В отношении злоумышленницы было возбуждено дело об административном правонарушении.

АЛЛО!

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