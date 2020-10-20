Школьник стал жертвой ДТП в центре донской столицы

В Ростове школьник пострадал в аварии. Фото: соцсети

В донской столице иномарка сбила школьника на пешеходном переходе.

Инцидент произошел в понедельник, 19 октября около половины седьмого вечера на пересечении улицы Текучева и переулка Ахтарского. По предварительным данным, 53-летний водитель иномарки Audi по неизвестной причине не остановился перед пешеходным переходом, по которому как раз в это время дорогу пересекал 16-летний парень. В результате школьник оказался под колесами автомобиля.

Парень от сильного удара получил различные травмы и после этого его доставили в Центральную городскую больницу. Пока о состоянии пострадавшего информация отсутствует.

- В настоящее время по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Пешехода доставили в больницу.

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