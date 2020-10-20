Посетители двух донских СИЗО пытались передать заключенным наркотики

В донские СИЗО пытались передать наркотики Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В два донских СИЗО сердобольные посетители попытались передать различные наркотики.

Обе передачи хотели осуществить 18 октября. Посетители пришли проведать близких в СИЗО-2 Таганрога и СИЗО-5 Ростова-на-Дону. В своих передачах они попытались надежно спрятать наркотические вещества. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области.

Обвиняемому, содержащемуся в ростовском следственном изоляторе, принесли порошкообразное вещество белого цвета, есть вероятность, что оно относилось к лекарственным препаратам из группы опиоидов. Его попытались надежно спрятать в двух сигаретах. А изолированной в СИЗО Таганрога порошкообразное, предположительно, наркотическое вещество пытались передать в пакете с сахаром.

Принесших «передачки», задержали. Они были переданы в руки правоохранителей вместе с содержимым посылок. В настоящее время по обоим фактам проводится проверка..

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