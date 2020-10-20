Звезда Playboy порадовала поклонников соблазнительным костюмом

Ростовчанка Мария Лиман сфотографировалась одетой. Фото: аккаунт Марии Лиман в Инстаграм

Ростовчанка Мария Лиман заставила недоумевать своих подписчиков.

В своем аккаунте Инстаграм звезда журналов для взрослых выложила новый снимок, на котором была запечатлена она, но ко всеобщему удивлению своих поклонников, одетая. Девушка предстала в теплом ярко-красном костюмчике, который состоял из самой, что ни на есть мини-юбочки и свитера с маленькими разноцветными помпончиками. Но даже этот костюм сидел на Марии безупречно, если даже не сказать сексуально. В руках у ростовчанки была красно-коричневая сумочка. Таким образом красотка прорекламировала один из ростовских магазинов одежды.

Но пользователи все-таки были в недоумении и стали просто заваливать Марию комментариями о том, почему же она сфотографировалась одетой. Стоит отметить, что обычно у Лиман в аккаунте более откровенные снимки.

- Уже на улице холодно, нужно одеваться, - ответила всем интересующимся девушка.

Многие подписчики написали, что она красива даже будучи одетой.

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На девушке не было ничего, кроме кружевного мини-фартучка.

АЛЛО!

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