Непутевые родители избивали маленьких дочек и морили их голодом

Родители избивали детей и морили их голодом Фото: "КП" Архив

В городе Каменске-Шахтинском Ростовской области молодые родители издевались над малолетними дочерьми.

Следствию удалось выяснить, что в семье два ребенка - трехлетняя и годовалая девочки. Их родители - 26-летняя мать и 32-летний отец совершенно не занимались их воспитанием и даже более того, попросту мучили малышек. Непутевые родители избивали девочек, унижали их, ни разу не уложили спать и морили голодом. У одной из малышек из-за такого обращения развилась гипертрофия второй степени.

- В отношении родителей возбуждено дело по трем статьям: «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», «Истязание в отношении двух несовершеннолетних», «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Кроме того, нерадивых мать с отцом намерены лишить родительских прав.

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