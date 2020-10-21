Огромные крысы заполонили территорию у главного автовокзала

В Ростове крысы заполонили территорию около главного автовокзала. Фото: соцсети

В Ростове местные жители, проезжающие или проходящие через главный автовокзал, все чаще и чаще стали замечать бегающих по территории крыс.

Огромные грызуны обитают где угодно - в мусорниках, под ларьками и даже прячутся под припаркованными машинами. Но с наступлением темноты их полчища выбираются на улицу, и бегая по всей территории своим громким писком временами пугают прохожих. К счастью, ни один из вредителей еще ни на кого не напал. Один из местных жителей снял происходящее на видео, а затем опубликовал запись в одном из городских пабликов соцсети.

- Это Главный автовокзал. Здесь крысы встречают гостей города, - написал автор видео.

Пользователи тоже не остались равнодушными и эмоционально прокомментировали происходящее.

"Кошки бегают по улицам, собаки, даже белки по деревьям прыгают. Чем крысы хуже? Они такие же животные", - написала одна из пользовательниц.

Многие с ней согласились, посчитав, что это вполне нормально.

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