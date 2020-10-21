Школа ухода «Жить дома!» в ноябре откроется в Ленинском районе

Фото: предоставлено Благотворительным фондом АНО "Старость в радость"

16 октября завершились занятия в Школе ухода, которая работала для жителей Октябрьского района. В обучении приняли участие двадцать человек, чьи родственники нуждаются в особом уходе.

Благодаря проекту, реализуемому при поддержке Фонда президентских грантов, программу прошли уже около ста человек, проживающие в Первомайском и Октябрьском районе Ростова-на-Дону, а также в Азовском районе Ростовской области.

Фото: предоставлено Благотворительным фондом АНО "Старость в радость"

Сотрудники АНО «Старость в радость» Ростов-на-Дону организуют теоретические и практические занятия, на которых демонстрируются основные навыки эффективного ухода дома: алгоритмы действий по профилактике и лечению пролежней, выполнения гигиенических процедур, транспортировке больного, использования технических средств реабилитации и созданию благоприятной психологической атмосферы в семье.

В Школе функционирует пункт проката технических средств реабилитации для инвалидов и маломобильных граждан. Технические средства реабилитации выдаются в краткосрочную аренду бесплатно. Для заполнения договора нужен только паспорт.

В ноябре занятия пройдут в Ленинском районе на базе МКУ УСЗН «Управление социальной защиты населения Ленинского района города Ростова-на-Дону» по адресу ул. Согласия, 23.

Фото: предоставлено Благотворительным фондом АНО "Старость в радость"

Обучение бесплатное, его может пройти любой желающий. Для приглашения в Школу ухода необходимо заполнить форму регистрации: https://forms.gle/qhVAd7ft6UgRisUy8 или позвонить по телефону 8 (951)522-50-06.