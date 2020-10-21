Продолжается фотоконкурс «Счастье быть СЕМЬЕЙ!»

Фото: freepik.com

Посетители сайта присылают фотографии с дней рождения, новогодних фотосессий, поездок на море и даже из роддома. И вы можете подать заявку со своими лучшими семейными фотографиями, рассказать о самых приятных моментах для вашей семьи.

Это могут быть кадры с семейных фотосессий, со свадебных торжеств или крещения, с поездки на море или просто прогулки по парку. Главное – фото должно быть позитивным и интересным, чтобы сразу стало ясно – ваша семья самая дружная, веселая, энергичная, счастливая!

Тройка победителей, набравшая больше всего голосов в народном голосовании, как всегда, получит ценные призы.

Заходите на страничку конкурса https://www.kp.ru/media/803582/

Голосуйте за участников! Присылайте свои самые яркие семейные кадры!