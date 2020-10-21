Часть офисов на пятидневную рабочую неделю временно переводит ВТБ

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С шести на пятидневную рабочую неделю переводит 50 точек продаж ВТБ. Решение носит временный характер и связано с изменением эпидемиологической обстановки в России, а также ростом потребительской активности клиентов ВТБ в цифровых каналах банка.

- Мы готовы применять все необходимые меры для дополнительной защиты наших сотрудников и клиентов, - рассказал руководитель департамента администрирования региональной сети ВТБ Вячеслав Грицаенко. - В октябре мы видим, что россияне снова стремятся ограничить свои социальные контакты, что сказывается и на их посещениях банковских офисов. При этом растет их пользовательская активность в дистанционных каналах, которые активно развивает ВТБ. В условиях, когда практически все необходимые операции можно провести в своем смартфоне, мы считаем важным поберечь здоровье клиентов и сотрудников и на время перевести работу части отделений на пятидневный формат. Пока мера коснулась только 50 отделений. Более 470 офисов, открытых по субботам, продолжат свою работу в штатном формате.

К слову, среднее число клиентов, которые посетили отделения ВТБ с 12 по 17 октября, сократилось еще на 4% по сравнению с первой неделей текущего месяца. Наибольшая динамика зафиксирована в Москве. При этом в первой половине октября аудитория ВТБ Онлайн еженедельно прирастала на 80 тысяч пользователей, по сравнению с сентябрем этого года показатель вырос в 1,5 раза. А к 2022 году стратегической задачей ВТБ является перевод всех продуктов для физических лиц в онлайн-каналы.

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