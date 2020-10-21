Случаи заражения коронавирусом выявили в 32 городах и районах Ростовской области

За сутки в донском регионе заболели 292 человека. Фото: Илья БОГОМОЛОВ

В Ростовской области случаи заражения коронавирусом выявили в 32 городах и районах. Об этом сообщили в донском правительстве.

Почти треть заболевших выявили в Ростове-на-Дону — 95 человек. Лидеры по количеству районов — Аксайский, Верхнедонской и Неклиновский там зарегистрировано 15 и по 12 случаев соответственно (полный список см. ниже, - прим. автр.).

Напомним, за сутки в Ростовской области выявили еще 292 зараженных. Выздоровели 434 пациента, скончались 13. Лечение в стационарах получают 2 155 человек, из них 151 находится в тяжелом состоянии.

КОНКРЕТНО*

Новые случаи зарегистрированы в таких районах, как ...

Аксайский (15), Верхнедонской (12), Неклиновский (12), Орловский (11), Семикаракорский (11), Ремонтненский (4), Шолоховский (4), Азовский (3), Кагальницкий (3), Мясниковский (3), Октябрьский (3), Сальский (3), Багаевский (2), Боковский (2), Дубовский (2), Миллеровский (2) Волгодонский (1), Красносулинский (1), Мартыновский (1), Песчанокопский (1), Цимлянский (1).

… и городах...

- в Новошахтинске (54), Шахтах (12), Новочеркасске (4), Таганроге (4), Гукове (17), Звереве (3), Батайске (2), Волгодонске (2), Азове (1), Каменске-Шахтинском (1),

*По данным регионального Управления Роспотребнабдзора.

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