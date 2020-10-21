С особой жестокостью: мужчина вонзил приятелю нож в шею в Ростовой области

Следком занимается расследованием жестокого убийства Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Следователи разбираются в деталях жестокого преступления, совершенного в городе Донецке Ростовской области. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды — Ростов» источник в правоохранительных органах региона, ночью, 19 октября, приятели выпивали. И вовремя встречи, подогретой спиртными напитками, между мужчинами вдруг вспыхнула ссора. В итоге, хозяин дома не сумел совладать с эмоциями: схватил кухонный нож и несколько раз вонзил его в шею оппоненту.

Источник в больнице, рассказал, что с травмами на карете скорой помощи раненого доставили в ближайшее медучреждение. Однако спасти потерпевшего врачи не смогли: он скончался.

Известно, что в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Если суд признает вину, несдержанному мужчине может грозить до 15 лет тюрьмы.