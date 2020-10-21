Военно-спортивная игра для школьников и студентов прошла в ДГТУ

Фото: ДГТУ

Под Ростовом-на-Дону на учебно-тренировочном полигоне ДГТУ в поселке Рассвет прошла патриотическая военно-спортивная игра «Доблесть». В течение полутора недель, с 12 по 21 октября, школьники и студенты со всей области в условиях, приближенных к боевым, прошли испытания, цель которых - проверка физических способностей и смекалки.

– Спортивная военно-патриотическая игра «Доблесть» – это возможность проверить себя в экстремальных условиях, почувствовать себя в роли защитника своей Родины, преодолеть страхи, – уверен ректор ДГТУ Бесарион Месхи. – Участники усовершенствовали знания и навыки поведения в экстренных ситуациях в природной и городской среде, научились основным приемам и способам оказания первой помощи.

Образовательные и практические занятия провели специалисты Донского спасательного центра МЧС России, инструкторы ресурсного центра по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидаций последствий стихийных бедствий, добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей и Российского союза спасателей, а также студенты-спасатели пожарно-спасательного отряда «Донской» ДГТУ.

Известно, что в числе участников школьники от 14 до 17 лет и студенты от 18 до 25 лет. Они показали свои знания по вязке узлов, оказанию первой помощи, в военном деле, в действиях при химическом заражении и пожарной опасности, а также прошли курсы на командообразование. Ребята состязались и в стрельбе, метании гранат, кроссе с нагрузкой, транспортировке условно раненных, сборке-разборке автомата Калашникова и пистолета Макарова, спасении пострадавших на воде и в преодолении полосы препятствий. В частности, на протяжении маршрута были оборудованы различные инженерные сооружения: узкий лаз, паутина, заборы, бум, подземные лабиринты переменного профиля, рукоход, окопы, подъемы и спуски по канату, переправы и мосты.

В рамках отдельных конкурсов оценивались также представление команд и строевая подготовка.