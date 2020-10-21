На Дону не могут остановить рост заболеваемости коронавирусом людей старше 50 лет

Возрастных жителей предлагают массово переводить на «удаленку». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области увеличилось число возрастных пациентов, зараженных коронавирусом. Основная заболеваемость регистрируется среди жителей в возрасте 50, 64 лет и старше 65. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

По словам Евгения Владимировича, показатель заболеваемости среди возрастных составляет 62%. В данной группе наблюдаются высокие показатели по заболеваемости на 100 тысяч населения — 71,6 и 88,6 соответственно. Продолжается прирост зараженных — 8,25% по сравнению с 41-й неделей.

— Это свидетельствует о том, мы пока так и не нашли ключи, чтобы остановить эпидемический процесс в этой возрастной группе. Именно в той группе, которая формирует длительную работу койки; той группы, которая формирует самые большие численные летальные исходы , — прокомментировал Евгений Ковалев.

По его мнению, чтобы изменить ситуацию, нужно пересмотреть подходы в работе. Например, принять меры по максимальной самоизоляции людей этого возраста, в частности переводить их на дистанционный режим работы.