Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

На Дону не могут остановить рост заболеваемости коронавирусом людей старше 50 лет

Возрастных жителей предлагают массово переводить на «удаленку»
Михаил СТРИЖЕВ
КомментироватьОставить комментарий
Возрастных жителей предлагают массово переводить на «удаленку».

Возрастных жителей предлагают массово переводить на «удаленку».

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области увеличилось число возрастных пациентов, зараженных коронавирусом. Основная заболеваемость регистрируется среди жителей в возрасте 50, 64 лет и старше 65. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

По словам Евгения Владимировича, показатель заболеваемости среди возрастных составляет 62%. В данной группе наблюдаются высокие показатели по заболеваемости на 100 тысяч населения — 71,6 и 88,6 соответственно. Продолжается прирост зараженных — 8,25% по сравнению с 41-й неделей.

— Это свидетельствует о том, мы пока так и не нашли ключи, чтобы остановить эпидемический процесс в этой возрастной группе. Именно в той группе, которая формирует длительную работу койки; той группы, которая формирует самые большие численные летальные исходы , — прокомментировал Евгений Ковалев.

По его мнению, чтобы изменить ситуацию, нужно пересмотреть подходы в работе. Например, принять меры по максимальной самоизоляции людей этого возраста, в частности переводить их на дистанционный режим работы.