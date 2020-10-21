На границы Ростовской области с ЛНР и ДНР попросили направить санврачей

Из республик могут прибывать зараженные коронавирусом. Фото: Михаил ПАТЛИС

На границы Ростовской области с Луганской и Донецкой народными республиками попросили направить медиков. Такое предложение высказали в региональном пограничном управлении ФСБ на заседании штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

В ведомстве пояснили, что в ЛНР и ДНР наблюдается сложная эпидобстановка. Таким образом, места пересечения границы (МПГ, - прим. авт) стали одним из каналов завоза инфекции. Несмотря на это, сотрудники Роспотребнадзора в не работают.

— Закрыть их (МПГ — прим. ред.) — осложнится оперативная обстановка. Прошу принять решение по командированию туда работников медучреждений, — представитель погрануправления.

Главный санврач области Евгений Ковалев сообщил, что пока нет законных оснований направлять сотрудников на работу в места пересечения границ.

— В данных пунктах отсутствуют санитарный контроль, фитосанитарный контроль, эпидемиологический контроль. Законных оснований выставить туда людей у меня нет. Там нет места, где могут пребывать работники, — объяснил чиновник.