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Общество

Дорожные камеры начнут фиксировать нарушителей масочного режима

Некоторые из камер перенесены на новые места
Виктория Никитина
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Дорожные камеры будут "ловить" нарушителей масочного режима

Дорожные камеры будут "ловить" нарушителей масочного режима

Фото: Ирина ПОТЕРЯ

В Ростове дорожные камеры фото- и видеофиксации перенесли на новые места.

Места дислокации сменили для того, чтобы минимизировать количество ДТП. Камеры будут стоять в тех местах, где чаще всего происходили аварии в 2019 году. Инициаторами переноса явились сотрудники центра ИТС и Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения. Ведь именно перед камерами водители снижают скорость и снижается количество автомобильных столкновений. Уже перенесены на новые места десять камер.

Еще семь штук будут перенесены в ближайшее время. Отметим, что две камеры установлены на Театральной площади и уже начали работать. При помощи камер в 2020 году вынесли 583 055 постановлений об административных правонарушениях, на сумму 400 миллионов рублей.

- Кроме того, в связи с ростом количества заболевших коронавирусной инфекцией, часть обзорных видеокамер, установленных на улично-дорожной сети Ростова, настроены на выявление нарушений масочного режима водителями городского пассажирского транспорта, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

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«Комсомолка» побывала в центре, отвечающем за работу приборов фотофиксации нарушений ПДД.

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