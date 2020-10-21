Губернатор заявил, что не хочет возвращать жесткие ограничения в Ростовскую область

Глава региона призвал жителей соблюдать санитарные правила. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Ростовской области высказался по поводу возможности возврата весенних ограничений. Василий Голубев сообщил, в каком случае меры ужесточать не будут.

— Мы не хотим возвращаться к тем ограничениям, которые уже были. Сейчас ограничения носят только точечный, локальный характер, действуют в тех местах, где есть угроза заражения, — пояснил глава региона.

По словам главы региона, единственный способ удержать эпидситуацию сегодня — соблюдать санитарные правила. Только так удастся избежать роста заболевших и возврата к ограничениям. Как отметил Василий Юрьевич, сейчас надевать маску в автобусе или магазине не представляет труда.

Напомним, за сутки в Ростовской области выявили еще 292 зараженных. Выздоровели 434 пациента, скончались 13. Лечение в стационарах получают 2 155 человек, из них 151 находится в тяжелом состоянии.