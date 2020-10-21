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В Ростовской области родители почти год избивали своих детей

Суд решит, стоит ли их лишать родительских прав или нет
РЕПИНА Елена
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Прокуратура утвердила обвинительное заключение

Прокуратура утвердила обвинительное заключение

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Каменске Ростовской области закончили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении супругов. По версии следствия, родители почти 10 месяцев били малышей возрастом один и три года.

Более того, они не кормили детей, унижали, не следили за их здоровьем, не выполняли рекомендации и предписания врача.

- В результате этих действий у одного из детей возникло заболевание - гипотрофия 2 степени, которое повлекло за собой длительное расстройство здоровья, квалифицирующееся как средней тяжести вред, причиненный здоровью человека. Уголовное дел направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Кроме того, суд также рассмотрит вопрос о лишении супругов родительских прав. Им грозит...

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