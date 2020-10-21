Контроль из-за коронавируса за некоторыми городами и районами ужесточат в Ростовской области

Почти в половине территорий темп прироста заболевших за неделю превышает средний по региону. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Ростовской области усилят мониторинг мер по борьбе с коронавирусом. Контроль ужесточат в городах и районах, где ухудшается эпидобстановка. Об этом рассказал губернатор Василий Голубев на заседании регионального штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

Специалисты оценили темп прироста за неделю в различных территориях региона. Губернатор сообщил, что в 25 городах и районах показатель превышает среднеобластной. Среди них — Зверево, Кагальницкий район, Новошахтинск, Каменск-Шахтинский, Гуково и другие.

По мнению Василия Юрьевича, здесь нужно вводить посуточный анализ статистики по заболевшим. При ухудшении ситуации работу местных властей будут проверять.

— Если в течение трех дней видим динамику роста (в районе или городе — прим. автр.), туда сразу будут выезжать соответствующие группы. Они будут мониторить меры, принимаемые в муниципалитетах по стабилизации ситуации, — уточнил глава региона.