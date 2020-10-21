В Ростове почти месяц не могут найти пропавшего мужчину

В Ростове почти месяц ищут пропавшего мужчину Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Ростове уже почти месяц разыскивают пропавшего местного жителя.

33-летний Евгений Юрьевич Метленко ушел из дома еще 29 сентября. Мужчина скрылся в неизвестном направлении и перестал выходить на связь и до настоящего времени его местонахождение остается неизвестным. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью к волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

По словам родных, рост пропавшего около 187 сантиметров. Мужчина среднего телосложения, имеет короткие русые волосы и серо-голубые глаза. На момент исчезновения был одет в серую толстовку с капюшоном, голубые джинсы и шлепки.

- Помогите найти человека! Может находиться в вашем районе. Просим сообщать любую информацию по телефону горячей линии 8(800)700-54-52 или 112, - сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

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