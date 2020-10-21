Потребность в килороде возросла в больницах Аксайского района

Если раньше требовалось 22 баллона в сутки, то сегодня уже больше 100. Фото: Артем КИЛЬКИН

В больницах Аксайского района возросла потребность в поставках кислорода. Об этом сообщил глава районной администрации Виталий Борзенко на заседании регионального штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

По словам Виталия Борзенко, если раньше требовалось 22 баллона в сутки, то сегодня уже больше 100. Он пояснил, что сбоев с поставками кислорода нет, но ситуация все равно напряженная.

— Сбоев в поставках нет, но есть «напряженка». Работаем, можно сказать, «с колес», — рассказал глава администрации.

Глава регионального министерства промышленности и энергетики Игорь Сорокин прокомментировал слова Виталия Борзенко. Он отметил, что власти Аксайского района в ведомство не обращались.

— Единственная территория, которая обращалась по этому вопросу, — Ростов. Мы все урегулировали и помогли. Рядом с Аксаем находится Новочеркасск, где производятся большие объемы кислорода, — рассказал Игорь Сорокин.