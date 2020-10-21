Центр паллиативной помощи в Ростовской области закрыли за нарушение санитарных норм

Ранее в учреждении прошла прокурорская проверка. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области приостановил работу Центр паллиативной помощи «Надежда». В организации нарушали санитарные нормы, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

В июне учреждение проверила прокуратура Первомайского района. В работе центра выявили целый ряд нарушений. Например, сотрудники не обрабатывали руки антисептиком и не носили медицинские маски, не соблюдалась социальная дистанция.

В результате в отношении учреждения возбудили административное дело. Первомайский суд признал организацию виновной.

— Назначено наказание в виде приостановления деятельности на срок 50 суток с 17 сентября 2020 года, — говорится в сообщении.