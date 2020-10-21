В Ростове еще два маршрута поменяют движение

В Ростове изменится схема движения еще двух маршрутов Фото: "КП" Архив

В Ростове еще два автобуса станут ходить по обновленному маршруту.

В первую очередь схему движения сменит маршрут № 22. Теперь в прямом направлении он будет двигаться по следующей схеме: Темерник (Думенко, 15) – ул. Лелюшенко – ул. Каскадная – пер. Днепровский – ул. Вятская – ул. 50-летия Ростсельмаша – ул. Киргизская – пер. Сальский – ул. Казахская – ул. Фурмановская – ул. Плиева – пр. М. Нагибина – пр. Ворошиловский – ул. Московская – Ц. Рынок. А в обратном направлении: Ц. Рынок – ул. Московская – пр. Буденновский – ул. Стадионная – ул. Шеболдаева – ул. Ларина – пр. М. Нагибина – ул. Мартовицкого – ул. Фурмановская – ул. Казахская – пер. Беломорский – ул. Киргизская – ул. 50-летия Ростсельмаша – ул. Вятская – пер. Днепровский – ул. Каскадная – ул. Лелюшенко – Темерник (Думенко, 15).

Также по другому маршруту станет ездить автобус № 90. Его схема движения в прямом направлении будет следующей: В. Темерник – ул. Миронова – ул. Думенко – ул. Лелюшенко – ул. Каскадная – ул. Орская – ул. Вятская – пер. Сальский – ул. Казахская – ул. Раздорская – ул. Фурмановская – ул. Плиева – пр. М. Нагибина – ул. Ларина – пер. Ашхабадский – пр. Ленина – пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения – ул. Шеболдаева – ул. Стадионная – пр. Буденновский – ул. Московская – Ц. Рынок. В обратном направлении: Ц. Рынок – ул. Московская – пр. Ворошиловский – пр. М. Нагибина – ул. Мартовицкого – ул. Фурмановская – ул. Раздорская – ул. Казахская – пер. Сальский – ул. Вятская – ул. Орская – ул. Каскадная – ул. Лелюшенко – разворот в районе ОП «Думенко, 15» – ул. Лелюшенко – ул. Думенко – ул. Миронова – В. Темерник.

Такие меры были приняты для увеличения провозной способности маршрутов, двигающихся по ул. Каскадная и ул. Орская и ул. Вятская.

- По итогам конкурса на осуществление регулярных пассажирских перевозок по муниципальному маршруту № 90 «Темерник- Ц.Рынок –Темерник» победителем признано МУП МТК «Ростовпассажиртранс». Перевозчиком заявлены автобусы, оборудованные в полном объеме кондиционерами и приспособлены для перевозки маломобильных групп населения. МУП МТК «Ростовпассажиртранс» приступает к исполнению обязательств с 24 октября 2020, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

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Это сделано, чтобы избежать большого скопления людей на остановках.

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