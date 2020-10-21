Две недели карантина грозят проживающим с больным COVID-19

14 дней на карантине проведут сожители больного коронавирусом Фото: "КП" Архив

Жителям донской столицы сообщили, что ждет тех, кто проживает с больным ковидом в одном помещении.

Сожители пораженного коронавируса также, как и он сам, закрываются на карантин на две недели. Кроме того, у них прямо по месту жительства берется тест на COVID-19, но при имеющихся симптомах ОРВИ через 7-10 дней. Об этом сообщили в региональном пресс-центре.

Напомним, что только за минувшие сутки опасную инфекцию подхватили 292 человека. А общее количество зараженных приближается к 27,5 тысячам человек. Из них 151 дончанин находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Скончались от коронавируса 690 человек, из них 13 только за вчерашний день.

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Истинные причины гибели людей на данный момент устанавливаются.

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