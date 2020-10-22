В десятку самых матерящихся городов страны вошел Ростов-на-Дону

По сравнению с прошлым годом в Ростове стали материться намного чаще Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Специалисты рассказали, в каких регионах жители бранятся чаще всего. В десятку городов, где не прочь употребить матерное слово, вошла донская столица. Примечательно, что, по сравнению с прошлым годом, ростовчане стали материться на 66 процентов больше. Эти данные эксперты digital-агентство «Интериум» получили на основе анализа социальных сетей.

Лидером антирейтинга стал город Дно в Псковской области. Второе место досталось соседнему с Ростовом Краснодару, третье — Москве. Культурная столица Санкт-Петербург заняла пятую строчку, а Ростов — восьмую.

Эксперты считают, что в донской столице люди стали материться чаще из-за пандемии и вызванных ею финансовых трудностей.