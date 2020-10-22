Вскоре ростовчане смогут прямым рейсом долететь да Занзибара

Из Ростова можно улететь прямо на Занзибар Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В аэрогавани донской столицы с ноября появится новый маршрут. С 11 числа ростовчане смогут улететь прямым рейсом в Танзанию, на остров Занзибар.Перелеты будут выполняться на воздушных судах Boeing 767-300W.

- Всего в период с 11 ноября по 21 марта авиакомпания намерена выполнить 14 таких рейсов. Вылет из Платова назначен на 01.45, в аэропорту Занзибара самолет приземляется в 10 часов. Обратно рейс отправляется в 14.00, а в 22.20 садится в Ростове-на-Дону, - рассказали в пресс-службе «Платова».

Ранее "Комсомольская правда-Ростов" сообщала, что появились рейсы из донской столицы в Мюнхен. Рейсы выполняются два раза в неделю - по вторникам и субботам. Вылет из Ростова назначен на 10:10

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