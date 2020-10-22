Лето возвращается: в Ростове потеплеет до плюс 20 градусов

Какая ждет погода в Ростове-на-Дону на ближайшее время. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На выходных в Ростове-на-Дону ожидается аномальная погода. В город вернется летнее тепло. Донские синоптики предсказывают повышение температуры воздуха, после серьезного октябрьского похолодания. Прогноз рассказали в региональном "Гидрометцентре".

Так уже завтра, 23 октября, ожидается потепление до 20 градусов тепла. Ночью температура упадет до 12 градусов. Скорость ветра не превысит 8 метров в секунду. Ожидается небольшая облачность с прояснениями и без осадков.

На следующий день в субботу, 24 октября, жителей Ростова-на-Дону ожидает такая же погода. Все еще сильное октябрьское солнце прогреет воздух до 20 градусов днем и до 13 градусов в темное время суток. Дожди также не прогнозируются.

Однако уже в воскресенье погода немного испортиться. Небо затянет тучами, однако утихнет ветер.

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